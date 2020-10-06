الحملة الانتخابية لجو بايدن تعلن نتائج تحليله لفيروس كورونا

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد للسياسي الديمقراطي الذي ينافس الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الحملة في بيان أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، إن نتائج تحليل مرشحها للاختبار الذي أجراه في وقت سابق اليوم، جاءت سلبية.

وقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، أمس الاثنين، إنه مستعد للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس دونالد ترامب، إذا قال خبراء الصحة إنها ستكون آمنة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة صحية ممتازة، وأبدى تطلعه للمناظرة الرئاسية الثانية ضد منافسه الديمقراطي في الانتخابات يوم 15 من الشهر الجاري.

وكان ترامب قد غادر المستشفى العسكري، مساء أمس الاثنين، إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل التعافي من مرض "كوفيد-19" بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة.