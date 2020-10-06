بإمكانها كشف واعتراض الطائرات الخفية...إيران تعلن ضم وحدات رادارية جديدة إلى قواتها

ضم الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، وحدتين من المنظومة الرادارية البعيدة المدى "قدير"، إلى شبكة الدفاع الجوي في البلاد في محافظتي يزد (وسط) وكرمان (جنوب شرق).

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حضر مراسم ضم هاتين الوحدتين الراداريتين المصنعتين من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري ، القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، وقائد القوة الجوفضائية العميد أمير علي حاجي زادة.

وأكد العميد حاجي زادة انخفاض نفقات التصنيع والصيانة من ضمن الخصائص المميزة للوحدتين الرادارية المصنعة من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وأوضح أن هذه الرادارات قادرة على الكشف عن الأشياء الطائرة الخفية حتى مدى 350 كم، وبإمكانها كشف واعتراض الطائرات الخفية وسائر الأهداف حتى مدى أكثر من 1000 كم حيث تم تدشين وحدتين منها اليوم في محافظتين إيرانيتين.

واعتبر العميد حاجي زادة التغطية الرادارية التركیبية بين رادارات القوة الجوفضائية للحرس الثوري والجيش الإيراني من المنجزات العسكرية الكبرى للبلاد، مضيفا أن "إيران من ضمن الدول العشر الأولى القادرة على صنع الرادارات في العالم، وسيتم في غضون الأشهر الثلاثة القادمة تدشين رادار آخر في جابهار (في محافظة سيستان وبلوجستان/ جنوب شرق) ليرتفع بذلك عدد رادارات البلاد من هذا الطراز إلى 8 رادارات".

ومن جانبه، أشار القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، بأن الرادار البعيد المدى "قدير" يؤدي دورا مهما في رفع مستوى قدرات البلاد الدفاعية والهجومية وتحقيق منجزات كبرى في هذا المجال، ومع تدشين مثل هذه الرادارات ستتعزز قدرة الكشف والسيطرة لدى الدفاع الجوي في جميع الأجواء الإيرانية.