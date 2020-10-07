فيروس كورونا يخترق "البنتاغون"... وضع 9 قادة في الحجر الصحي

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه "لم يطرأ أي تغير على الجاهزية العملياتية أو قدرة القوات المسلحة على أداء المهام".

وما إن عاد ترامب إلى العمل حتى أعلن البنتاغون أن أعضاء هيئة الأركان المشتركة، بما في ذلك رئيسها الجنرال مارك ميلي، يخضعون للحجر الصحي، بحسب قناة "سي بي إس".

وكشفت نتائج فحوصات الفيروس عدم إصابتهم بالمرض، لكنهم سيعزلون أنفسهم بعدما التقوا، الأسبوع الماضي، نائب قائد خفر السواحل الأميرال تشارلز راي الذي تأكدت إصابته بالوباء.

وتشمل قائمة الشخصيات التي حضرت الاجتماعات مع راي إلى جانب ميلي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جون هايتن، ورئيس العمليات البحرية الأميرال مايكل غلداي، ورئيس أركان الجيش جيمس ماكونفيل، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز بروان.