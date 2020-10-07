وزير الدفاع الإيراني: القوات المسلحة شوكة في أعين الأعداء

يرى وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن القوات المسلحة الإيرانية دعامة تبعث على الثقة واعتماد الطاقات الوطنية في مواجهة الهجمات المتنامية من جانب الاستكبار العالمي، كما أنها شوكة في أعين أعداء الثورة.

وبحسب وكالة "إرنا"، جاءت تصريحات حاتمي في اجتماعه مع كبار القادة العسكريين بالجيش والحرس وقوى الأمن الداخلي في محافظة خراسان الرضوية، بمناسبة الذكرى السنوية الأربعن للدفاع المقدس.

وقال وزير الدفاع : "إيران تتمتع اليوم بأمن مستدام رغم الحظر الجائر المفروض عليها. القوات المسلحة إلى جانب الشعب الإيراني هما العنصر الأساسي لتعزيز مسيرة الاقتدار والتقدم في البلاد".

وأكد حاتمي أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إيران وظروفها الجغرافية الفريدة في منطقة غرب آسيا وموارد النفط والغاز والطاقة الوفيرة والممرات المائية وسائر الثروات المتاحة فيها، جعلتها "مطمعا للأعداء؛ ما يلزم علينا جميعا بذل الجهود الحثيثة والمستدامة لتعزيز اقتدارنا الدفاعي والوطني".

وأتم حاتمي بأن الأمن المستتب في إيران مرهون بـ"دماء الشهداء والمضحين خلال فترة الدفاع المقدس، الذين قدموا أرواحهم لحماية الوطن من تطاول العدو".