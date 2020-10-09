"سيارة مفخخة وأحزمة ناسفة"... إحباط هجوم إرهابي ضخم على مهرجان في هولندا

أحبطت السلطات الهولندية مخططا إرهابيا واسع النطاق بقيادة رجل من أصل عراقي، كان يستهدف حدثا عاما باستخدام سيارة مفخخة وبنادق آلية وأحزمة ناسفة لوقوع أكبر عدد من الضحايا الأبرياء.

وكشفت محكمة روتردام في بيان تفاصيل المخطط وقالت إن "الرجال كانوا يخططون لإطلاق النار ببنادق هجومية من طراز كلاشينكوف في مهرجان وتفجير سيارة مفخخة في أواخر عام 2018، كما أرادوا ارتداء سترات ناسفة وتفجيرها عند وصول الشرطة".

وأضافت "غير أن أجهزة المخابرات أبلغت الشرطة وتمكن عميل سري من التسلل إلى العصابة وإحباط استعداداتهم في النهاية قبل وقوع أي هجوم، حيث اعتقلت الشرطة المدججة بالسلاح المشتبه بهم في سبتمبر/أيلول 2018".

وأشارت إلى أنه "تم حكم على زعيم الجماعة، وهو رجل من أصل عراقي، بالسجن 17 عاما"، ولم يتم الكشف عن أسماء المتهمين بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية.

وأوضحت أن "العصابة أرادت ضرب السكان المدنيين والشرطة في هولندا بهجوم دموي يسفر عن عدد كبير من الضحايا الأبرياء، لكن وبفضل تدخل الأجهزة الأمنية للحكومة الهولندية في الوقت المناسب، لم يتمكنوا من تنفيذ خططهم". بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأدانت المحكمة، 6 رجال بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي واسع النطاق وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و17 عاما.