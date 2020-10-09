لمواجهة كورونا… فرنسا تعلن حالة "التأهب القصوى" في عدة مدن

قررت السلطات الفرنسية إعلان حالة "التأهب القصوى" لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مدن ليون وليل وغرينوبل وسانت إتيان، بدءا من يوم السبت.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء أمس الخميس، بأن أوليفيه فيران، وزير الصحة الفرنسي، قد أعلن حالة التأهب القصوى في تلك المدن، في ظل ارتفاع الإصابات وتزايد أعداد الحالات التي تلتحق بأقسام الطوارئ في المستشفيات.

ويعني ذلك أن المدن المعنية ستضطر إلى إغلاق الحانات لأسبوعين، خلال الأيام المقبلة، كما حدث في باريس يوم الثلاثاء وفي مرسيليا، ثاني كبرى مدن فرنسا، في وقت سابق هذا الشهر.

كما سيتعين على المدن الخاضعة لحالة التأهب القصوى تطبيق بروتوكولات صحية أكثر صرامة في المطاعم.

ومع اقتراب عطلة منتصف الفصل الدراسي، أضاف المسؤول الفرنسي أنه لا توجد قيود على السفر حتى الآن، داعيا الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر خلال التجمعات العائلية التي تعد سمة مميزة لهذه العطلة.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الخميس، أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وهو أعلى بكثير من مستوى 7500 إصابة يومية الذي جرى تسجيله في فترة الحجر الصحي خلال فصل الربيع.