فرنسا تأمل في التوصل لهدنة في ناغورني قره باغ خلال الأيام المقبلة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرى أنه من الممكن التوصل لهدنة "قريبا" في النزاع الدائر بمنطقة ناغورني قره باغ على الرغم من أن الوضع لا يزال مضطربا.

وأضاف أن ماكرون أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في وقت متأخر أمس الخميس، ومع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في وقت مبكر اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن الجميع سيسعون إلى "استئناف المفاوضات في الأيام المقبلة"، بحسب وكالة "رويترز".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.