محلل سياسي إيراني: العقوبات الأمريكية مؤثرة لكن ليس بالشكل الذي يروج له ترامب

قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، إنه لا يمكن القول إن العقوبات الأمريكية لا تؤثر على إيران.

وتابع في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، "بالتأكيد إنها تؤثر، ولكن ليس إلى ذلك المستوى الذي يروج له الرئيس الأمريكي ترامب وقيادات البيت البيض وفي مقدمتهم وزير الخارجية مايك بومبيو".

وأضاف "العقوبات تؤثر على الشعب الإيراني والاقتصاد الإيراني وأثرت على العملة الإيرانية ما أدى إلى التضخم، ولكن لم تسبب شللاً تاما للاقتصاد الإيراني كما يشيع ترامب وبومبيو".

وأشار القزويني إلى أن إيران لم تستسلم لهذه العقوبات وهناك حركة في المجتمع الإيراني وهناك حركة اقتصادية في السوق الإيراني، وهذا سبب رئيسي في رفض إيران التفاوض مع الولايات المتحدة بسبب صمود إيران والشعب الإيراني في مواجهة هذه العقوبات الأمريكية، حيث يرى الشعب الإيراني أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب هي المسبب الأول في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مستهدفة 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة الحد من إيرادات إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الموانع لا تنطبق على عمليات لتخصيص سلع زراعية أساسية أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران، مضيفة أنها تدرك حاجة الشعب الإيراني للسلع الإنسانية.

لكن محللون يقولون إن العقوبات الثانوية قد تجعل البنوك الأوروبية والبنوك الأجنبية الأخرى أكثر ترددا في العمل مع إيران، حتى ولو لتعاملات إنسانية مسموح بها.