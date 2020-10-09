المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب مستعد للعمل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، الذي دخل المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بعد إصابته بمرض كوفيد-19، مستعد لاستئناف عمله وسيرى إن كان ممكنا عقد مؤتمر انتخابي في مطلع الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن المتحدثة قولها في اتصال فيديو مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية "نحاول فحسب مجاراة رئيس مستعد للانطلاق ومستعد للخروج فور أن يحصل على موافقة طبيبه".

وأضافت "هناك اختبارات طبية تجرى لضمان عدم نقل الرئيس للعدوى عندما يعود للخروج مجددا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، أمس الخميس، إنه قد يعود إلى مسار حملته الانتخابية بتجمع حاشد يوم السبت بعد أن قال طبيب البيت الأبيض إنه أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا الجديد وقد يستأنف المناسبات العامة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال ترامب إنه من المرجح أن يخضع لاختبار فيروس كورونا اليوم الجمعة بعد أن ثبتت إصابته به قبل أسبوع.

وأضاف ترامب أنه يتطلع إلى المشاركة في مزيد من الفعاليات الانتخابية في الأيام المقبلة، بما في ذلك تجمع حاشد في فلوريدا يوم السبت وفي ولاية بنسلفانيا يوم الأحد.