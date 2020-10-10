الدفاع الأرمينية: الأعمال الحربية مستمرة في قره باغ بالرغم من الاتفاق الحاصل في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، عن تواصل الأعمال الحربية في منطقة ناغورني قره باغ بالرغم من الاتفاق المعلن بين الأطرف بوقف إطلاق النار في موسكو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، الذي قال إن الجانب الأذربيجاني استخدم طائرات مسيرة لضرب قرية في الأراضي الأرمينية.

وأضاف المتحدث قائلا: "بعد إعلان الاتفاق بين الأطراف كثفت أذربيجان استخدام الطائرات بدون طيار وقامت بهجمات على قرى أرمينية محاذية لقاره باغ".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الثاني.

وامتدت المباحثات لـ 10 ساعات، وجرت المباحثات في جلسة مغلقة، وامتنعت الأطراف عن الإدلاء ببيانات قبل بدء المباحثات.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.