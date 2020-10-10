لحمايتهم من الخطر خلال العمليات.. الجيش الأمريكي يطور نظارات ذكية للكلاب

أجرى الجيش الأمريكي تجربة تم فيها استخدام نظارات إلكترونية ذكية مع الكلاب المدربة للمشاركة في العمليات القتالية، ليصبح من الممكن توجيه الأوامر للكلاب عن بعد.

وبحسب هيئة "بي بي سي"، تم تصميم النظارات لتوجيه الكلاب وإبعادها عن أماكن الخطر.

وتقوم الكلاب التي يستعين بها الجيش الأمريكي باستكشاف أي متفجرات ومخاطر أخرى، لكنها تحتاج إلى التعليمات وعادة ما يتم توجيهها باليد أو مؤشرات الليزر.

وتعرض النظارات للكلاب مؤشرات بصرية يتدربون على اتباعها، بحيث يتم توجيهها إلى مكان محدد، كما يمكن للمدرب رؤية ما يراه الكلب من خلال بث للفيديو.

وقال الدكتور ستيفن لي، كبير العلماء في مختبرات الأبحاث التابعة للجيش الأمريكي: "الواقع المعزز يتم استخدامه لتزويد الكلاب بالأوامر والإشارات؛ الأمر غير متروك للكلب حتى يتفاعل مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الإنسان".

وأتم "الواقع المعزز يعمل بطريقة مختلفة بالنسبة إلى الكلاب مقارنة بعمل الإنسان".