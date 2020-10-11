إصابة مساعد روحاني بفيروس كورونا

وكتب نوبخت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء أمس السبت، أكد خلالها إصابته بالفيروس، بعد أسبوع من العمل المكثف.

وقال باقر نوبخت: "بعد أسبوع حافل ببعض الأعراض، توجهت إلى المركز الطبي للمتابعة، وبعد الفحص تبين أن نتيجة فيروس كورونا إيجابية، وبناء على نصيحة الأطباء، أنا تحت الملاحظة".

پس از یک هفته پرکار، با بروز برخی علائم برای پیگیری به یک مرکز درمانی مراجعه و پس از معاینه و دریافت پاسخ مثبت تست تشخیص #کرونا، به توصیه پزشکان و برای بررسی بیشتر، تحت نظر هستم. به لطف خدا حال عمومی‌ام مساعد است.

از همه عزیزانی که جویای احوالم بوده‌اند سپاسگزارم و ملتمس دعا — محمدباقر نوبخت (@MB_Nobakht) October 10, 2020

وتابع مساعد الرئيس الإيراني: "الحمد لله حالتي العامة طيبة. شكرا لكل الأحباء الذين سألوا عن حالتي".

وفي السياق نفسه، مدد حاكم طهران إغلاق الأماكن العامة في العاصمة، كونها الأكثر تضررا من كورونا، فيما أعلن إيراج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني الخميس الماضي عن أن مستشفيات إيران لن تقبل إلا الحالات الطارئة فقط، ولم يتضح إن كان قرار نائب وزير الصحة خاصا بمستشفيات طهران فقط أم أنه يسري على عموم إيران.

وكان هناك قرار في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بإغلاق المدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم في طهران لمدة أسبوع ومدد حاكم المدينة هذا الإجراء أسبوعا آخر اليوم الجمعة.