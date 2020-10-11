حزب "أزرق أبيض" يهدد بـ"حكومة بديلة" للإطاحة بنتنياهو

كشفت قناة عبرية النقاب عن تهديد حزب "أزرق أبيض" عضو الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بالإطاحة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الأحد، أن مسؤولين في حزب "أزرق أبيض" (كاحول لافان) هددوا بالعمل على تشكيل "حكومة بديلة" لعزل نتنياهو، وذلك إذا ما أصر على التوجه لانتخابات مبكرة.

בכיר בכחול לבן לכאן חדשות: מדברים עם חברים בליכוד על אפשרויות להקמת ממשלה חלופית. במקביל, שרים בכחול לבן מתחילים בלחץ על ח"כים האוזר והנדל להסכים לממשלה זמנית בתמיכת המשותפת - אם יתברר זמן קצר לפני סוף השנה שבליכוד לא יעבירו תקציב ל-2021. הדיווח של @yaara_shapira ב-#חדשותהשבת pic.twitter.com/wdS0WYVc5H — כאן חדשות (@kann_news) October 10, 2020

وأفادت القناة العبرية بأن هناك إمكانية تعاون لحزب "أزرق أبيض"، بزعامة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مع شخصيات من معسكر اليمين، لمنع انتخابات "يدفع الليكود باتجاهها" في ظل أزمة كورونا.

وأوضحت أن هناك خلافات متواصلة بين الحزب الحاكم "الليكود" و"كاحول لافان" حول إقرار الميزانية العامة 2020/2021، وإدارة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن مسؤولين في "كاحول لافان" يتحدثون مع أعضاء الليكود حول إمكانية تشكيل حكومة بديلة.