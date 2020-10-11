الحرس الثوري يتحدث عن أداة استخدمتها أمريكا لتكون "سيدة العالم"

اعتبر قائد في الحرس الثوري أن أمريكا اليوم "تنكفئ إلى داخلها"، وأنها تشعر بـ "العجز" عند مواجه إيران منوها إلى أداة حاولت أمريكا استخدامها لتكون "سيدة العالم".

وقال قائد فيلق "القائم" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد حميد دامغاني، في تصريحات له اليوم، أمام حشد من كوادر قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري في مدينة سرخة بمحافظة سمنان، إن أمريكا اليوم تشعر بالعجز في التحدي والمواجهة مع إيران.

وأكد العميد دامغاني في تصريحاته، إن "العدو خلق الكثير من المتاعب لنا على الصعيد التكتيكي خلال الأعوام الأربعين الماضية إلا أن الثورة الإسلامية حققت من الناحية الاستراتيجية الآن نفوذا ونموا واسعا جدا في المنطقة والعالم مقارنة مع ما قبل 40 عاما".

وتحدث القائد الإيراني عن النجاحات التي حققتها إيران في المنطقة مبينا أنه "إزاء هذه النجاحات فقدت أمريكا هيمنتها إلى حد كبير على المستويين الإقليمي والدولي وهي تعاني الآن من حالة ضعف أساسية".

وأعطى القائد الإيراني مثالا على "أفول" أمريكا، قائلا: "لو أردنا مؤشرا واقعيا دقيقا لأفول أمريكا، فإننا نراه في هذه القضايا التي تعاني منها الإدارة الأمريكية"، في وقتنا الحالي، مبينا أن أمريكا كانت تدعي "زعامة العالم وهم صنعوا أداة (الليبرالية –الديمقراطية) وطرحوا مسألة أن هذه هي نهاية التاريخ وأنه لا إدارة لديهم أفضل من هذه لإدارة البلاد والمجتمع"، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد نوه القائد الإيراني إلى أن أمريكا كانت تعتزم "استخدام هذه الأداة في جميع المجالات مثل تأسيس مجلس الأمن والبنك العالمي ومجموعات البيئة ووضع القوانين وصياغة المعاهدات"، وغيرها من الأمور، والتي تجعلهم يتمكنون من "إدارة العالم"، وتساعدهم لتكون أمريكا هي "سيدة العالم".

وبين القائد الإيراني أن الحرس الثوري قد "أجهض" كل المخططات الأمريكية، وأن الأمريكيين يواجهون اليوم تحديا كبيرا، وأنهم أطاحوا بذه المؤسسات والأدوات التي صنعوها بأنفسهم وخرجوا منها، معتبرا أن "أمريكا تنكفئ اليوم إلى داخلها وفي واقع الأمر فإنها تواجه التحدي بشدة وتشعر بالعجز في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب المصدر.