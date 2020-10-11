حملة ترامب تزيف حديثا لكبير علماء الحكومة ليبدو داعما للرئيس

قال كبير العلماء الحكوميين في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، إن إعلانا بثته حملة إعادة انتخاب، دونالد ترامب، تم تعديله لجعله يبدو أنه –فاوتشي- يؤيد تعامل الرئيس مع جائحة فيروس كورونا.

وأضاف فاوتشي، المدير المخضرم للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في بيان لشبكة "سي إن إن": "خلال ما يقرب من خمسة عقود من الخدمة العامة، لم أؤيد علنا أي مرشح سياسي".

يستشهد الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية بتجربة ترامب الشخصية مع الفيروس حيث يقول إن "الرئيس ترامب يتعافى من فيروس كورونا، وكذلك أمريكا"، قبل تضمين مقطع قصير يظهر فيه فاوتشي وكأنه يمتدح استجابة الرئيس للفيروس.

ويظهر فاوتش في هذه اللحظات قائلا: "لا أستطيع أن أتخيل أن أي شخص يمكنه فعل المزيد"، مما خلق انطباعا واضحا بأنه يشير إلى ترامب.

لكن المقطع الكامل من تعليقات فاوتشي، والذي أُدلي به خلال مقابلة في مارس/ آذار الماضي مع قناة "فوكس نيوز"، يظهر الطبيب يقول: "لقد كرست دواما كاملا تقريبا لهذا الأمر. أنا في البيت الأبيض كل يوم تقريبا مع فرقة العمل. إنه كل يوم. لذا، لا أستطيع أن أتخيل أنه تحت أي ظرف من الظروف يمكن لأي شخص أن يفعل المزيد".

قال فاوتشي في بيانه يوم الأحد: "التعليقات المنسوبة إلي دون إذني في إعلان حملة الحزب الجمهوري، مأخوذة من سياق بيان واسع أدليت به قبل أشهر حول جهود مسؤولي الصحة العامة الفيدراليين".

لم يكن ترامب وفاوتشي دائما على وفاق، وفي أبريل/ نيسان، أعاد الرئيس الأمريكي تغريد منشور يحتوي على وسم يطالب بإزاحة الطبيب عن مواقعه الرسمية، قبل أن يعود في وقت لاحق ليقول إنه يقوم بعمل رائع.