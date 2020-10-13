وزير الصحة: إيران تصارع كورونا مكتوفة الأيدي بسبب الحظر

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تصارع وباء كورونا مكتوفة الأيدي بسبب الحظر المفروض عليها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوزير، قوله إنه "بعد 50 يوما من تفشي وباء كورونا خفضنا معدل الوفيات اليومي إلى 30 شخصا".

وأضاف: "الأوروبيون الذين ابتلوا بكورونا بعد إيران ، فهموا لاحقا كيف أن إيران تصارع الوباء مكتوفة الأيدي بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها".

وخلال مراسم تبرع وزارة النفط بـ 141 جهازا للتنفس الصناعي لمرضى كورونا لتزويد المستشفيات في المناطق النفطية من البلاد، أوضح نمكي أن وزارة النفط كانت منذ بداية الجائحة تقف إلى جانب وزارة الصحة، الأمر الذي يستحق الشكر والتقدير الكبير.

وأشار إلى أن وزارة النفط ومصانع البلاد تمر بظروف صعبة بسبب الحظر، لكنها مع ذلك تبذل كل ما بوسعها لخدمة ومساعدة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 4206 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 504281، كما أعلنت عن تسجيل 272 وفاة جديدة وارتفاع الإجمالي إلى 28816.