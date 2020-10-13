الاتحاد الأوروبي يقر معايير موحدة للقيود على السفر في ظل كورونا

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد، وإنهاء الإجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي يسجل انتشارا مقلقا في القارة.

وذكرت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ، وافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية نظام التصنيف عبر رمز بألوان مشتركة عملا بمستوى خطر المناطق، أخضر وبرتقالي وأحمر، وذلك في محاولة لجعل الأمر واضحا للمسافرين.

وتحدد هذه المناطق مع الأخذ بالاعتبار المعايير في عدد الإصابات الجديدة التي يبلغ عنها لكل مئة ألف نسمة في الأيام الـ14 الأخيرة ومعدل إيجابية الفحوصات. وهناك لون رابع (رمادي) مرتقب للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات التي تجرى على مئة ألف نسمة، ضعيفا جدا. وبحسب التوصيات، فإن المسافرين القادمين من منطقة مصنفة برتقالية أو حمراء أو رمادية يفرض عليهم حجر صحي أو فحص عند وصولهم، أما الوافدين من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء.

وبحسب هذا الاتفاق، تلتزم الدول الأعضاء بتوفير المعطيات الوبائية الضرورية على المستوى الإقليمي وليس الوطني فقط، على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، ومنعها كل أسبوع خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وسيصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها خريطة بناء على هذه المعطيات وسيتم تحديثها أسبوعيا، لكن يبقى لكل دولة اختيار طريقة استعمال تلك المعطيات.

ويأمل قطاع السفر المتضرر بشدة من فيروس كورونا أن يتم تبني التوصيات على أوسع نطاق ممكن لتحسين تنظيم التنقل داخل أوروبا.