إيران تعلن نجاح اختبارات لقاح ضد كورونا على الحيوانات

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، نجاح اختبارات لقاح ضد كورونا على الحيوانات، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام أعلن حسم مراحل إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا الواحدة تلو الأخرى على أيدي الباحثين الشباب في إيران.

وذكر أن مرحلة الاختبارات لهذا اللقاح التي جرت على "القرد" كانت ناجحة.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة القول إن "الباحثين الإيرانيين اختاروا أساليب عديدة لإنتاج لقاح كورونا، وقد بلغوا المراحل النهائية في هذا الخصوص".

وتابع: "لقد تم التأكد من أداء هذا اللقاح، وستبدا مرحلة الاختبارات الإنسانية قريبا".

وأوضح المسؤول الإيراني أنه "بعد حقن اللقاح في جسم القرد لم تشاهد أي أعراض لوجود فيروس كورونا عند هذا الحيوان".

كما ذكر أن "جميع الوثائق ذات الصلة بمراحل إنتاج اللقاح سلمت إلى وزارة الصحة لاستصدار تصريح الاختبار على الإنسان لهذا المنتج الوطني".

وأشار إلى تجهيز خط إنتاج محلي واسع للقاح، على أن يدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عن نجاج مرحلة الاختبارات الإنسانية، مؤكدا أن كمية الإنتاج آنذك ستفوق احتياجات البلاد.