"رغم كل التهديدات"... سفينة تنقيب تركية تبدأ بمد كابلات في البحر المتوسط

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن بدء سفينة التنقيب التركية "الريس عروج"، بتنفيذ أنشطة المسح السيزمي شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تصريحات له اليوم، أن سفينة التنقيب التركية "الريس عروج" تنفذ أعمال مسح سيزمي في مياه البحر الأبيض المتوسط.

ونوه الوزير التركي في كلمته التي ألقاها عبر اتصال مرئي خلال معرض ومؤتمر الطاقة والبيئة الدولي، نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن السفينة التركية وصلت إلى موقعها المحدد وستباشر أنشطتها شرقي البحر المتوسط.

وقال دونماز في تصريحاته: "سفينتنا بدأت مد الكابلات الزلزالية على طول نحو 10 كيلومترات في البحر، وأمس أجريت الاختبارات، واليوم سنبدأ تلقي أولى القراءات الزلزالية، ونخطط للعمل مدة 10 أيام".

وشدد دونماز في تصريحاته على مواصلة تركيا أنشطتها "رغم كل التهديدات"، مؤكدا أن التنقيب عن النفط والغاز في البحار هو من أهم "المواد المطروحة على أجندة تركيا".

وبين الوزير التركي أن سفينة التنقيب التركية "قانوني" أبحرت أمس الثلاثاء، من ميناء "تاشوجو" في مرسين باتجاه ميناء "حيدر باشا" بإسطنبول، ثم ستتوجه إلى ميناء "فيلوس" في ولاية زونغولداق التركية، بهدف إجراء عمليات الصيانة للسفينة لتتوجه بعد ذلك إلى البحر الأسود بهدف البدء بعمليات التنقيب برفقة سفينة الفاتح، المتمركزة في المنطقة.

وكشف الوزير التركي عن توقف الكثير من الشركات عن مزاولة أنشطتها في شرقي المتوسط بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلا: "إن الشركات التي تعمل وفق الرخص غير القانونية التي منحتها إياها إدارة جنوب قبرص الرومية، أعلنت انسحابها من الميدان جراء تأثير الوباء" منوها إلى مواصلة بلاده أنشطتها في البحار "وفق المخطط رغم الوباء"، بحسب الوكالة.

وأصدرت تركيا، الأحد الماضي، إخطارا جديدا للبحارة "نافتيكس"، تضمن مهام المسح السيزمي التي ستقوم بها "الريس عروج" شرقي المتوسط.

وبدأت "الريس عروج"، صباح الاثنين الماضي، مهامها شرقي المتوسط، من تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول، انطلاقا من ميناء أنطاليا، والتي ستستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول.