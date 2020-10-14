ظريف: وجود القوات الأجنبية يثير المزيد من المشاكل في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن وجود القوات الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد وزيادة المشاكل في المنطقة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية، أن تصريحات ظريف جاءت خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره الياباني، موته غي، حول آخر التطورات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين طهران وطوكيو.

وندّد ظريف بسياسة فرض القيود اللاقانونية من الجانب الأمريكي بشأن حق إيران في استخدام أصولها المالية لدى اليابان، واصفا حرمان الشعب الإيراني من شراء الدواء والغذاء جريمة ضد الإنسانية.

وتوقع ظريف من الحكومة اليابانية حرصها في إطار الالتزام بالتعهدات الدولية العامة حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2231، على منع هذا الإجراء اللاقانوني من جانب الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني على تعزيز التعاون بين طهران وطوكيو لمكافحة فيروس كورونا وإرسال الأجهزة الطبية باستخدام الأموال الإيرانية.