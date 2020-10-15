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    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترتدي كمامة طبية لدى وصولها مبنى البرلمان الألماني بوندستاغ في برلين، ألمانيا 30 سبتمبر 2020

    بعد حصيلة إصابات قياسية... ‏⁧‫ميركل‬⁩ تعلن عن إجراءات "حاسمة" لمواجهة كورونا

    © AFP 2020 / Tobias Schwarz
    العالم
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (44)
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    أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على فرض قيود على التواصل لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا.

    جاء ذلك بعد اجتماع استغرق ثماني ساعات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ 16 أمس الأربعاء. بحسب إذاعة صوت ألمانيا (DW). 

    أرشيف من 8 يوليو 2020، ترحب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالحضور بكوعها أثناء جلسة عامة في البرلمان الأوروبي في بروكسل.
    © AP Photo / Olivier Matthys
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    وحذرت ميركل من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح بلادها في مواجهة جائحة فيروس كورونا. 

    وأضافت: "نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع، فالأرقام اليومية تظهر ذلك".

    وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على توسيع نطاق الارتداء الإجباري للكمامة في المدن والمناطق التي تبدأ فيها معدلات الإصابات بفيروس كورونا من 35 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، وفي كل مكان يتقارب فيه الناس على نطاق ضيق أو لمدة طويلة.

    وبحسب مشاركين فإن ميركل انتقدت بشدة بعض القرارات التي صدرت من حكومات الولايات الألمانية لمكافحة وباء كورونا، وقالت إن "ما أعلن لم يكن صارما بما يكفي لنتفادى الفاجعة". 

    وأضافت المستشارة الألمانية:

    "ما نفعله هنا لا يكفي ببساطة"، مشيرة إلى أن المناخ الأساسي يتمثل في أن كل ولاية تبحث لنفسها عن ثغرة صغيرة "وهذا ما يثير همومي وستطول قائمة مكاتب الصحة التي لن تستطيع إنجاز الأمر".

    وسجلت ألمانيا حصيلة قياسية في أعداد الإصابات اليومية بوباء كوفيد-19، حيث أعلن معهد روبرت كوخ أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تسجيل 6638 حالة جديدة.

    وأوضح المعهد المختص بإعلان أعداد وفيات وإصابات الوباء في ألمانيا، أن إجمالي الحالات بعد الحصيلة القياسية وصل إلى 341223 إصابة منذ تفشي الوباء.

    وبخصوص الوفيات، فقد أعلن المعهد وفاة 33 شخصًا من بين المصابين منذ أمس ليصل الإجمالي إلى 9710 حالة وفاة في ألمانيا، فيما تعافى من بين المصابين أكثر من 281 ألف شخص.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (44)

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    الكلمات الدلالية:
    ألمانيا, فيروس كورونا, ميركل
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