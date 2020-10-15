تدريبات عسكرية مشتركة لسلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي

أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته العسكرية أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الأمريكي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الخميس، أن قواته العسكرية أجرت مناورات عسكرية مع سلاح الجو الأمريكي، حاكت تهديدات جوية وبرية استراتيجية.

تمرين مشترك لسلاحي الجو الاسرائيلي والأمريكي حاكى

تهديدات جوية وبرية استراتيجية، هدف المناورة تعزيز منظومة الاتصالات المشتركة ومستوى التنسيق بين الدولتين. 🇮🇱🤝🇺🇸 pic.twitter.com/L91Jy4WkTN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2020

وقال أدرعي: "هدف المناورة تعزيز منظومة الاتصالات المشتركة ومستوى التنسيق بين الدولتين".

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء أمس الأربعاء، بأن سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي أجريا مناورات عسكرية يوم الاثنين الماضي، وهي التدريبات الثالثة من نوعها هذا العام مع الطرف الأمريكي.

وأوضح الموقع العبري أن هذا التمرين هو جزء من برنامج تدريب القوات الجوية الإسرائيلية، وبأنه شاركت في التمرين أسراب جوية إسرائيلية مختلفة ومتعددة، وطائرات جوية مختلفة الأنواع، فضلا عن مشاركة طائرات تزود بالوقود أيضا.