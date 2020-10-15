ظريف لنظيره الأذربيجاني: مستعدون للمساعدة بحل أزمة قره باغ وفق مبادرة إيرانية تركية روسية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لنظيره الأذربيجاني، جيهون بيرموف، في اتصال هاتفي، استعداد طهران للمساعدة في إيجاد حل للنزاع بمنطقة قره باغ.

طهران - سبوتنيك . ويأتي تأكيد ظريف في إطار مبادرة إيرانية تركية روسية بمشاركة مجموعة مينسك.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن "ظريف تلقى اتصال هاتفي من نظيره الأذربيجاني لبحث آخر تطورات النزاع في قره باغ"، مضيفة أن "ظريف أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في إيجاد حل سلمي ودائم لهذا الصراع، في إطار مبادرة إقليمية إيرانية تركية روسية إلى جانب مجموعة مينسك".

وأكد "ظريف ونظيره الأذربيجاني على أهمية ودور المبادرات الإقليمية لحل هذه الأزمة المستمرة منذ عقود".

واندلعت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.