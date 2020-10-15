ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ونقلت "رويترز" عن ترامب قوله إنه لم يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ منذ فترة وإنه لا يرغب في ذلك، مشيرا إلى مخاوفه من تعامل الصين مع جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن الصين تواصل طلب بضائع أمريكية بموجب الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في يناير/ كانون الثاني.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني قد حاول الاتصال به، أحجم ترامب عن التعليق.

في سياق متصل، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن البيت الأبيض يمضي قدما في ثلاث صفقات أسلحة متطورة لتايوان.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة، الاثنين الماضي، أن البيت الأبيض أرسل في الآونة الأخيرة إخطارا بشأن المبيعات إلى الكونغرس للحصول على موافقته.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن وزارة الخارجية الأمريكية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على ثلاث من الصفقات المزمعة.

وبحسب الوكالة من المرجح أن تثير هذه الخطوة التي تأتي قبل الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني غضب الصين، التي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة وتتعهد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي سبتمبر/ أيلول، أفادت "رويترز" بأن ما يصل إلى سبعة أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها في عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين.