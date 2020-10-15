باشينيان لـ "سبوتنيك": تركيا تستخدم قواتها ووحدات عسكرية من الجيش الباكستاني في قره باغ

قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن تركيا لا تستخدم جيشها في ناغورني قره باغ فحسب، بل تستخدم، بحسب بعض التقارير، قوات خاصة من الجيش الباكستاني.

موسكو - سبوتنيك. وقال باشينيان في مقابلة لكل من قائدي أذربيجان وأرمينيا مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية الروسية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليف، إن: "القوات التركية لا تشارك فقط في قيادة الأعمال العسكرية، ولكن أيضا وحدات خاصة مباشرة من الجيش التركي (على الأرض)".

وأضاف رئيس الوزراء الأرمني: "وفقا لبعض المعلومات فإن هناك قوات خاصة التابعة للجيش الباكستاني تشارك في العمليات العسكرية"، على حد قوله.

وبدوره شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في تصريحات موازية لوكالة "سبوتنيك" على عدم وجود "مرتزقة" من سوريا وليبيا يقاتلون إلى جانب أذربيجان في ناغورني قره باغ، مؤكدا عدم وجود دليل على ذلك.

وقال الرئيس الأذربيجاني: "لم يقدم لنا أحد أي دليل على وجود تشكيلات مسلحة أجنبية على أراضي أذربيجان، والتي يدعون أنها تشارك في الاشتباكات الحالية".