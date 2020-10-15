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    التصعيد العسكري بين أرمينيا و أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ (قرة باغ)، الجيش الأرمني، 29 سبتمبر 2020

    طهرن لن تظل غير مبالية... إيران توجه رسالة تحذير حول صراع قره باغ

    © REUTERS / ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
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    أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، في سياق تعليقه على سقوط قذائف صاروخية عدة على المناطق الحدودية لإيران، عن أسفه، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول.

    طهران- سبوتنيك. وقال زاده: "للأسف وردت أنباء مقلقة في هذا الصدد خلال اليوم، وهذا الأمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة لنا"، نافيا الإشاعات حول قيام قوات حرس الحدود الإيرانية بالرد على مصدر هذه القذائف.

    التصاعد العسكري بين أرمينيا و أذربيجان - الجيش الأذري يطلق النار باتجاه الجيش الأرمني في منطقة ناغورني قرة باغ (قره باغ)، 28 سبتمبر 2020
    © REUTERS / DEFENCE MINISTRY OF AZERBAIJAN
    مخاوف إيران تتحقق... قصف خاطئ يستهدف المنازل داخل أراضيها خلال اشتباكات قره باغ

    وأضاف: "الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية هو خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية. ولن تظل طهران غير مبالية حيال هذه الانتهاكات".

    وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لنظيره الأذربيجاني، جيهون بيرموف، في اتصال هاتفي، الخميس، استعداد طهران للمساعدة في إيجاد حل للنزاع بمنطقة قره باغ.

    وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، إن "ظريف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأذربيجاني لبحث آخر تطورات النزاع في قره باغ، حيث أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في إيجاد حل سلمي ودائم للصراع، في إطار مبادرة إقليمية إيرانية تركية روسية إلى جانب مجموعة مينسك".

    وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. سبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد.

    ودعت إيران أكثر من مرة على لسان مسؤوليها، وبينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الجانبين إلى ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية، وبدء مفاوضات في إطار القانون الدولي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أرمينيا, أذربيجان, إيران
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