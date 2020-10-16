رغم العقوبات... إيران: لدينا مخزون من السلع الأساسية كاف ومناسب جدا

أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني علي رضا رزم حسيني بأن احتياطي السلع الأساسية في البلاد مناسب جدا ومتوفر بما يكفي.

وقال حسيني في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، خلال لقائه سادن الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران: "إن احتياطي البلاد من السلع الأساسية والحاجات الضرورية مناسب جدا ومتوفر بالحجم الكافي حيث يتم عرضها حسب حاجة الأسواق".

وأضاف: "تم اتخاذ الخطط والتدابير اللازمة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لتوفير حاجات المواطنين".

من جانبه قال "سادن الروضة الرضوية المقدسة": "في الظروف الحالية يجب إيلاء الأولوية لتوفير السلع الأساسية وحاجات المواطنين الضرورية بالحجم الكافي والأسعار المناسبة".

وبحسب الوكالة، قال حجة الإسلام أحمد مروي: "على وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية من خلال توفير القدر الكافي منها في الأسواق".

جدير بالذكر أنه وبرغم العقوبات الأمريكية على إيران، فقد أظهرت بيانات رسمية تسجيل التجارة الخارجية لإيران أكثر من 30.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الجارية (فترة 20 مارس/ آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2020).

وبحسب وكالة الأنباء "فارس"، إن "الصادرات السلعية سجلت 13.56 مليار دولار في مقابل استيراد 16.7 مليار دولار في النصف الأول".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس قبل الماضي، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي لطهران.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن برامج عقوبات الولايات المتحدة ستستمر حتى "توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، لكنه أوضح أنه رغم الإجراءات الجديدة ستظل واشنطن تسمح بالعلميات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني.

وأشار بيان الوزارة إلى أن "أولئك الضالعين في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات، بعد فترة توقف 45 يوما، قد يصبحوا عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ".