في الدوري الفرنسي... إصابة 8 لاعبين و4 إداريين في فريق واحد بـ"كورونا"

خرجت نتائج 8 لاعبين و4 من العاملين في طواقم فريق مونبلييه، المشارك في الدوري الفرنسي لكرة القدم، إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل يومين من مباراته في المرحلة السابعة ضد مضيفه موناكو.

وبحسب بيان لفريق مونبلييه نشرته "أ.ف.ب" فإن جميع اللاعبين والعاملين فيه سيخضعون الجمعة لفحوص إضافية، في الوقت الذي تم فيه وضع الأشخاص الـ12 الذين ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد-19" في العزل.

ويحتل الفريق، الذي يتولى تدريبه ميشال دير زاكاريان، المركز الخامس في الدوري الفرنسي قبل لقاء الأحد في ملعب "لويس الثاني" ضد موناكو.

وخلال توقف الدوري المحلي، شارك 15 لاعبا من مونبلييه مع منتخبات بلادهم إن كان مع فرنسا بطلة العالم أو مع منتخبات أخرى.

ومنذ تفشي فيروس كورونا المستجد أصيب سبعة لاعبين من الفريق بـ"كوفيد-19" وكان أولهم في الدوري الفرنسي بأكمله لاعب الوسط جونيور سامبيا الذي أدخل المستشفى ووصل إلى مرحلة الغيبوبة أواخر أبريل.

ولحق بسامبيا الدولي الكاميروني أمبرواز أويونغو، والمدافع الصربي ميخايلو ريستيتش، وتيبو تاما، إضافة الى كل من صانع الألعاب فلوران موليه والمدافع الشاب تيبو فارغاس اللذين عزلا عن المجموعة ووضعا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأصيب أيضا المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور عشية انطلاق الموسم الجديد، ما اضطره للغياب عن المباراة الأولى لفريقه ضد رين.

ويسعى مونبلييه الذي مر بتجربة صعبة نتيجة أزمة قلبية خطيرة تعرض لها حارسه الدولي السابق والمدير المساعد لأكاديمية النادي برونو مارتيني، الى تعويض خسارته قبل التوقف الدولي أمام جاره اللدود نيم من أجل البقاء في قلب الصراع على الصدارة التي يتربع عليها رين وليل مشاركة بـ14 نقطة، مقابل 13 للنس و12 لباريس سان جرمان حامل اللقب و10 لكل من فريق المدرب زاكارين وخصمه المقبل موناكو وسانت إتيان ونيس.