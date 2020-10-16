الدفاع الأرمينية: إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد، مشيرة إلى قصف مدينة غنجة الآذرية لم يتم من داخل الأراضي الأرمينية.

كما نفت الدفاع الأرمينية، اتهام أذربيجان ليريفان بقصف عدد من مدنها، وقالت متحدثة الوزارة، شوشان ستيبانيان، عبر فيسبوك إنه لم يحدث إطلاق نار من أراضي أرمينيا أو من جانب قواتها المسلحة"، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأرمينية أسقطت طائرتين بدون طيار داخل أجواء البلاد.

We declare that no missile was fired in the direction of the Ordubad region of #Nakhichevan, this is another lie of the #Azerbaijani military-political leadership, which aims to expand the geography of the conflict. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 16, 2020

#Azerbaijan media shares vid of #Armenia|n Grad in action, claim Armenians target Ganja & Mingechaur.

Armenian Grad has 20km range.

Distance to Ganja: 40km, Mingechaur: 50+ https://t.co/wzNsiatvxf — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 16, 2020

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأدى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.