أذربيجان: مدن غنجة ومينجا تشيفير تتعرض لقصف أرميني ووقوع إصابات

اتهمت أذربيجان أرمينيا، منتصف ليل الجمعة، بقصف عدد من مدنها، فيما نفت الأخيرة الاتهام في الوقت الذي تستمر فيه الهدنة الإنسانية، التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي خلال النزاع بشأن إقليم ناغورني قره باغ.

موسكو/يريفان - سبوتنيك. وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، عبر (تويتر) إن "القوات المسلحة الأرمينية تخفت بستار الهدنة الإنسانية وواصلت ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب بقصف مدينتي مينجا تشيفير وغنجة"، مشيرا لوقوع أضرار وإصابات.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

من جانبه، قال مراسل "سبوتنيك" إن أشخاصا يقبعون تحت الأنقاض جراء القصف.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأدى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.