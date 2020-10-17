وزيرة خارجية بلجيكا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، اليوم السبت، أن الاختبارات الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية: "نتيجة اختبار كوفيد الخاصة بي إيجابية. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي".

Het resultaat van mijn Covidtest is positief. Een besmetting die wellicht plaatsgevonden heeft in familiekring, gezien de voorzorgsmaatregelen die ik buitenshuis heb genomen. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020

​وكانت ويلمز قالت يوم الجمعة الماضي إنها ستدخل عزلا صحيا ذاتيا مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لفيروس كورونا المستجد.

​وحضرت ويلمز في 12 أكتوبر محادثات مباشرة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين في لوكسمبورج.