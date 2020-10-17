وزير خارجية بريطانيا يحذر: الفقر المدقع يهدد سكان العالم

حذر وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب، من أن الفقر المدقع يهدد سكان العالم، داعيا لموقف عالمي واحد لمواجهة هذا الخطر.

وكتب راب، على "تويتر"، اليوم السبت: "كان سكان العالم يواجهون فقرا شديد طال ثلث سكان العالم خلال القرن الماضي".

وأضاف: "لكن هذه المعدلات بدأت تتراجع بصورة كبيرة حتى وصلت إلى 10 في المئة فقط خلال تسعينيات القرن الماضي".

وتابع: "لكن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) وضعت محاربة الفقر عالميا في خطر محدق"، مشيرا إلى أن معدلات الفقر الشديد بدأت ترتفع مجددا.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة توحيد الجهود العالمية لمكافحة الفقر الذي يهدد سكان العالم.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق، أن الاقتصاد العالمي يعاني، هذا العام، أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، حيث تتعرض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا لمخاطر عالية.

The number of people globally living in extreme poverty has fallen from one in three in 1990 to less than one in 10. But coronavirus puts this progress at dire risk, with extreme poverty on the rise again. Only through international collaboration can we end poverty #EndPovertyDay pic.twitter.com/DuaLdrazzI — Dominic Raab (@DominicRaab) October 17, 2020

واندلع الكساد العظيم قبل 90 عاما واستمر لعدة سنوات، حيث انكمشت الاقتصادات وتراجع نشاط التجارة، وانهارت أسواق الأسهم آنذاك، لذا يعد واحد من أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية على مر التاريخ.

ويقول بعض خبراء الأسواق المالية العالمية إنها تواجه أسوأ أزماتها منذ عام 1929، حينما اندلع "الكساد العظيم" وتسبب في خسائر حادة للاقتصاد العالمي، وذلك تزامنًا مع تخفيض كبار الاقتصاديين لتوقعاتهم وترجيحهم ركودا عالميا.