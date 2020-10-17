سيناتور جمهوري يتهكم على كامالا هاريس

تعرضت كامالا هاريس، السيناتور الديمقراطية المرشحة لمنصب نائب الرئيس مع المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايد، للتهكم على اسمها من قبل سيناتور جمهوري.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، وقالت: "بدا أن السناتور الجمهوري الأمريكي ديفيد بيردو، يسخر من كامالا هاريس أثناء تجمع انتخابي حاشد للرئيس دونالد ترامب في ولاية جورجيا"، مشيرة إلى أنه أخطأ مرارا في نطق اسم المرشحة لمنصب نائب الرئيس.

ولفتت الوكالة إلى أن "هاريس، هي عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا وهي ابنة مهاجرين من الهند وجاميكا"، مشيرة إلى أنه تم اختيارها مرشحة لمنصب نائب الرئيس، من قبل جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية المقبلة المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأصبحت هاريس أول امرأة من ذوي البشرة السمراء وأول أمريكية آسيوية تنضم إلى بطاقة رئاسية لحزب كبير.

وأضافت الوكالة: "تحدث بيردو، الذي يخوض معركة ضارية لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ أمام الديمقراطي جون أوسوف، قبل ترامب في مدينة ماكون بوسط جورجيا مساء أمس".

وتابعت: "أظهر مقطع فيديو لخطاب بيردو قيامه مرارا بمحاولات مبالغ فيها لنطق الاسم قبل أن يقول "لا أعرف، أيا ما كان" وسط ضحكات الحشد".

وكتب أوسوف على "تويتر": "بيردو ما كان ليهزأ بأي رجل أو أبيض من زملائه في مجلس الشيوخ"، بينما ردت سابرينا سينغ المتحدثة باسم هاريس على "تويتر" أمس الجمعة، وكتبت "حسنا، هذا تصرف عنصري بشكل لا يصدق".

وقال جون بيرك، المتحدث باسم حملة بيردو على "تويتر" قائلا إن السناتور "ببساطة أخطأ في نطق اسم السناتور هاريس"، مشيرا إلى أنه لم يقصد أي شيء من ذلك".