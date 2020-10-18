"على عمق 3 آلاف قدم".. غواصة روبوت تركية تبدأ أنشطة التنقيب البحري... صور وفيديو

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن دخول "غواصة روبوت" تركية تحمل اسم "كاشف" الخدمة، بهدف المشاركة في أنشطة التنقيب البحري.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الغواصة الروبوت الجديدة يمكنها الغوص لعمق حوالي 3 آلاف مترا تحت سطح المياه، ونقل مشاهد مصورة من هذه الأعماق.

ونوهت الوكالة إلى أن الغواصة الروبوت ستمارس مهامها من على متن سفينة التنقيب التركية "الفاتح"، حيث تداولت وسائل الإعلام التركية مشاهد لهذه الغواصة الروبوت الجديدة.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم، عن "دخول الغواص الروبوت المحلي الصنع حيز الخدمة، في سفينة الفاتح".

واشار الوزير في تصريحه إلى أن "كاشف" سيكون قادرا على نقل مشاهد من أعماق البحار على عمق 3 آلاف مترا إلى لوحة التكم الرئيسية بالإضافة إلى القيام بأعمال ومهام ميكانيكية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر الأسود، بسعة تصل إلى405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı.



Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak. 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/lEO5t0PG7I — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 18, 2020

وبحسب التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي الأسبوع الماضي، فإنه سيعلن السبت عن كمية الاحتياطي الجديد للغاز الطبيعي المكتشف في مياه البحر الأسود.

CB Erdoğan "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve millî imkânlarla petrol sektörümüze kazandırdık.



'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan video görüntülerini elde edebileceğiz" dedi. pic.twitter.com/VbtgaAqtg1 — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_Uyg_) October 17, 2020

وأعلن الرئيس التركي، الأسبوع الماضي، أن سفينة جديدة ستتجه إلى شرق البحر المتوسط لإجراء أعمال التنقيب، حيث قال إن "سفينة يافوز ستتجه إلى البحر المتوسط لإجراء أعمال التنقيب بعد انتهاء أعمال الصيانة".