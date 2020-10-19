ظريف يتحدث عن نتائج المفاوضات حول حادث الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن المفاوضات حول حادث الطائرة الأوكرانية ستبلغ النتيجة المنشودة، معبرا عن أسفه لوقوع الحادث.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن تصريحات ظريف جاءت خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بينه وبين مساعد وزير الخارجية الأوكراني يوغيني ينين، الذي يترأس وفد بلاده خلال الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وكييف بشأن حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن ظريف أعرب عن أسفه لحادث تحطم الطائرة الأوكرانية، واصفا الجولة الأولى من المفاوضات بين طهران وكييف حول الحادث إيجابية وبناءة، مشيرة إلى أنه يتطلع إلى بلوغ النتيجة المنشودة لهذه المفاوضات عبر تعاون الجانبين.

ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء، الى جانب المفاوضات المتعلقة بحادث الطائرة، العلاقات الثنائية بين إيران وأوكرانيا وسبل تنمية التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع الأول للجولة الثانية من المفاوضات (الإيرانية - الأوكرانية) حول حادث تحطم الطائرة تم عقده صباح اليوم الاثنين، في طهران، برئاسة مساعد وزير خارجية إيران للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند ومشاركة وفد أوكراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الأوكراني يوغيني ينين.