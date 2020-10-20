تجري على نصف مساحة البلاد... إيران تبدأ مناورات عسكرية ضخمة

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ مناورات عسكرية كبيرة غدا يشارك فيها الجيش بجانب الحرس الثوري، وستجرى على نصف مساحة البلاد، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن العميد قادر رحيم زاده، قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، القول إن مناورات كبيرة ستجرى غد الأربعاء "على نصف مساحة البلاد وستكون مشتركة بقيادة الدفاع الجوي لمقر خاتم الأنبياء، بجانب اختبار أحدث الأسلحة ومنظومات الدفاع الجوي والمقاتلات والقاذفات التابعة لقوة الجو فضاء لحرس الثورة الإسلامية".

وأوضح زاده أن المناورات ستكون مشابهة للعمليات العسكرية الحقيقة وستكون ردا على ما وصفها بتهديدات الأعداء، مشيرا إلى أن المناورات "ستجسد وحدة وانسجام القوات المشتركة في الجيش وحرس الثورة الإسلامية".

وأوضح أن المناورات ستكون بمثابة إثبات أمام الجميع لقدرة إيران على المحافظة على أمن وسلامة أجوائها، على حد وصفه.

وكان الجيش الإيراني أجرى في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مناورات عسكرية بالاشتراك مع الحرس الثوري الإيراني، في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، وبالقرب من مضيق هرمز، حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما تم استعراض 18 صاروخا باليستيا.