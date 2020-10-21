إيران: يصعب الحفاظ على الاتفاق النووي مع التخريب الأمريكي

قال مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، إن الحفاظ على الاتفاق النووي أصبح أكثر صعوبة بعد ما وصفه بـ"إجراءات أمريكا التخريبية ووضعها العراقيل أمام خطة العمل المشتركة الشاملة".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن واعظي، قوله، خلال استقباله سفير ألمانيا في طهران: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها".

كما أشار إلى مشاركة ألمانيا في المفاوضات النووية.

وتابع: "بعد الإجراءات الأمريكية التخريبية ووضعها العراقيل، أصبح الحفاظ على الاتفاق النووي أكثر صعوبة، فيما حافظت الدول المتبقية في خطة العمل المشتركة الشاملة من خلال التعامل فيما بينها وبدعم من المجتمع الدولي، على هذا الاتفاق الدولي".

كما تحدث عن المجالات الكثيرة للتعاون بين طهران وبرلين على مختلف المستويات السياسية والتجارية والانسانية، وقال إن "ألمانيا أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين التقليديين للجمهورية الإسلامية الايرانية، وإن طهران ترحب بتوسيع التعاون المشترك".