خطوة نحو التهدئة... تركيا واليونان تلغيان مناورات عسكرية في شرق المتوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، موافقة تركيا واليونان على إلغاء مناورات عسكرية كانتا تعتزمان تنفيذها شرقي البحر المتوسط، الأسبوع المقبل.

وقال خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء دفاع الحلف، ببروكسل: "اتخذت تركيا واليونان قرارا بإلغاء المناورات اللتي كانتا تخططان لإجرائها الأسبوع المقبل، الذي سيشهد احتفالات بالعيد الوطني لكلا البلدين".

ورحب ستولتنبرغ بالقرار الذي اعتبره خطوة صائبة لمنع وقوع صدامات وحوادث غير مرغوبة، مشيرا إلى تبني تركيا موقفا بناء يتسم بالمرونة، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية.

وأعرب ستولتنبرغ عن أمله في أن يسهم الناتو في الدفع بالجهود التي تقودها ألمانيا، لإطلاق محادثات استكشافية بين اليونان وتركيا.

على جانب آخر، كشفت مصادر أمنية تركية للوكالة، إلى أن قرار إلغاء المناورات جاء بناء على مقترح من أنقرة، إنطلاقا من رؤيتها لحل الخلافات عبر الحوار على أرضية حسن الجوار.

ويأتي قرار إلغاء المناورات في وقت تشهد فيه منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، توترا كبيرا، بين كل من مصر واليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بسبب خلافات تتعلق بالحدود والصلاحيات البحرية وقيام سفن تركية بعمليات تنقيب في مياه المتوسط.

وأدانت الدول الثلاث في قمة عقدت، الأربعاء، في العاصمة القبرصية نيقوسيا ما وصفته بالممارسات التركية غير القانونية في منطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة، وسط رفض من اليونان ونيقوسيا باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية.

من جانبها رفضت تركيا البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أنه تضمن اتهامات لا أساس لها، وأنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي في شرق البحر المتوسط إلا بمقاربة شاملة تضم جميع الدول المتشاطئة.