بعد اقتحام الشرطة الألمانية مسجدا بالأحذية... أردوغان: أوروبا تحارب الاختلافات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يدين "بشدة" اقتحام الشرطة الألمانية مسجدا بالأحذية، في العاصمة برلين.

وجاء في تغريدة للرئيس التركي: "مستوى العنصرية ومعاداة الإسلام والتجاهل التام لحرية المعتقد، كانت واضحة في عملية اقتحام مسجد مولانا في برلين. لا يمكن لأي ذريعة أن تشرعن انتهاك قدسية دور العبادة".

وأفادت النيابة العامة ببرلين، الأربعاء، بأن الشرطة أجرت عملية تفتيش في 5 منشآت ومسجد، في إطار التحقيقات المتواصلة حول تبرعات جمعت بشكل غير قانوني، خلال انتشار وباء كورونا، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2020

و أجرت الشرطة عملية تفتيش في مسجد "مولانا" بمشاركة 150 عنصر أمن، بالتزامن مع أداء المسلمين صلاة الفجر، وداس خلالها عناصر الشرطة بأحذيتهم سجادات الصلاة، ما أثار مشاعر المسلمين وإدارة المسجد، وفقا للوكالة.

وأعرب أردوغان عن أسفه إزاء "تحول أوروبا إلى كيان يحارب الاختلافات التي تحتويها، بعدما كانت تعتبر نفسها لسنوات طويلة بأنها مهد الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".

وأكد مواساته لجماعة المصلين الذين كانوا في المسجد أثناء اقتحامه من قبل عناصر الشرطة، قائلا إن تركيا ستواصل مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في أي مكان كان في العالم، وبشتى الوسائل.