إصابة وزير خارجية سلوفينيا بفيروس كورونا

ونقلت رويترز عن الوكالة الرسمية للأنباء في سلوفينيا، أن لوغار أصيب بفيروس كورونا بعد جولة له هذا الأسبوع في إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.

وأثبتت فحوص أجراها الوزير، أمس الجمعة، إصابته، فيما أفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية أن لوغار، لا يعاني من أي أعراض للمرض وأنه سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام كما سيفعل مخالطوه.

وكانت وزارة الصحة في سلوفينيا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، إلغاء كل المناسبات العامة التي تقام داخل أماكن مغلقة ويحضرها أكثر من 500 شخص وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت حكومة سلوفينيا، في مايو/أيار الماضي، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من 7 إصابات جديدة يوميا، قبل أن يعاود الوباء الانتشار من جديد.

وفرضت سلوفينيا مؤخرا حظر التجول وعزلا عاما جزئيا بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بنحو ضعفين خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى 19300 حالة إضافة إلى 216 وفاة، وبلغ عدد الإصابات الجديدة أمس الجمعة 1656 فيما سجلت خمس وفيات.