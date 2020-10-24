توجيهات من مسؤول صيني بشأن تدفئة الشتاء

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضمان الحفاظ على التدفئة والسلامة للمواطنين خلال فصل الشتاء.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن هان تشنغ، الذي يشغل أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشأن إمدادات التدفئة في فصل الشتاء في المناطق الشمالية بالبلاد.

وقالت الوكالة إنه "يتعين على السلطات والشركات المعنية تحمل مسؤوليتها لضمان التشغيل السلس لآليات الإمدادات الجديدة للبلاد".

وأكد هان تشنغ على أهمية التأكد من الحفاظ على إمدادات مستمرة من الموارد المستخدمة في التدفئة مع التدابير اللازمة من أجل ضمان إنتاج مطرد في حقول الغاز المحلية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أنه يشجع على بذل الجهود لإفساح المجال كاملا أمام نظام تخزين الوقود لضمان إمدادات آمنة للتدفئة.

ولفت المسؤول الصيني إلى أنه "يجري بذل المزيد من الجهود لتنفيذ عمليات التفتيش الخاصة بسلامة الإنتاج في منشآت النفط والغاز وتعزيز إدارة الشؤون الأمنية".