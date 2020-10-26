مواجهات في تجمع لـ "يهود من أجل ترامب" بنيويورك... فيديو

اندلعت مواجهات في مدينة نيويورك بين المئات من مؤيدي الرئيس الأمريكي من منظمة "يهود من أجل ترامب"، ومعارضين له.

وسار موكب يضم مئات السيارات​ تحمل أعلام الولايات المتحدة وملصقات حملة ترامب الانتخابية ببطء في شوارع منهاتين وبروكلين قبل أن يتعرض للرشق بالحجارة والبيض على يد معارضي ترامب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتظهر فيديوهات تم بثها على مواقع التواصل مواجهات اندلعت بين أنصار ومعارضي الرئيس الأمريكي.

كما يظهر مقطع فيديو آخر مجموعة صغيرة من الأشخاص يلقون أشياء من جسر فوق طريق سريع في بروكلين باتجاه سيارات مزينة بأعلام ترامب.

People in New York throw projectiles at driving participants of the #JewsforTrump caravan below. pic.twitter.com/5QBYiX29Tv — Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 25, 2020

وفي توثيق آخر، يظهر محامي ترامب وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني وهو يقوم بتحية مؤيدين من سيارة مرت بالقرب من برج ترامب خلال العرض.

— NYC Scanner (@NYScanner) October 25, 2020

وقالت شرطة نيويورك إن سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في اشتباكات في تايمز سكوير تم اعتقالهم.

يشار إلى أنه وفق استطلاع للرأي نشر مؤخرا فإن 75% من اليهود في الولايات المتحدة سيصوتون في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للمرشح الديمقراطي جو بايدن مقابل 22% للرئيس الحالي مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته"اللجنة اليهودية- الأمريكية" (AJC)، ونشرت نتائجه الاثنين الماضي، فإن ترامب هو الرئيس المفضل بالنسبة لـ 74% من اليهود الأرثوذكس الأمريكيين ولدى 20% من الإصلاحيين و3% من تيار اليهودية التعميرية، و14% من اليهود العلمانيين.

في المقابل فإن بايدن هو المفضل لدى 18% من اليهود الأرثوذكس و72% من المحافظين و93% من أتباع اليهودية التعميرية و83% من اليهود العلمانيين.