غارة أمريكية تقتل 5 من طالبان في أفغانستان

أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، قتل 5 من حركة طالبان في أفغانستان.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت القوات الأمريكية في أفغانستان إنها شنت ضربة عسكرية ضد عناصر حركة طالبان ليلة أمس دعما للقوات الأفغانية.

وتأتي تلك الغارة في وقت تستمر فيه المواجهات بين تلك القوات والحركة على الرغم من المحادثات الجارية حول إنهاء العنف.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، العقيد صوني ليغيت، إن "القوات الأمريكية وجهت ضربة في منطقة نرخ في ولاية وردك [وسط البلاد] مساء أمس دفاعا عن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، واتساقا مع الاتفاق الأمريكي مع طالبان".

وأوضح القائد العسكري الأمريكي أن الغارة خلفت 5 قتلى بين مقاتلي طالبان.

وتابع أن القوات الأمريكية "ترفض اتهامها بانتهاك الاتفاق وقتل الأبرياء الأفغان".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، قد حذر في تصريحات سابقة من أن: "القوات الأمريكية انتهكت الاتفاق المبرم في الدوحة بأساليب مختلفة، وتنفيذ غارات جوية مكثفة عقب التطورات الجديدة في إقليم هلمند"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أحمدي محذرا: "المسؤولية عن استمرار أعمال كهذه وعواقبها ستقع بشكل مباشر على عاتق الجانب الأمريكي. غارات جوية وأخرى بالطائرات المسيرة نفذت أيضا في أقاليم مختلفة".

وينص الاتفاق الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة على رحيل القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية وتعهد من المتمردين بالجلوس مع حكومة كابول، والتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في البلاد منذ عقود.

رحبت طالبان، في وقت سابق من هذا الشهر، بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن جميع القوات الأمريكية يجب أن تعود إلى "أرض الوطن بحلول عيد الميلاد"، وذلك قبل وقت طويل من الموعد المحدد في مايو/ أيار المقبل.