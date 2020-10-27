مجلس الشيوخ الأمريكي ينتصر لترامب ويعين باريت قاضية بالمحكمة العليا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء (الاثنين بالتوقيت المحلي)، بأغلبية على اختيار إيمي كوني باريت، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا.

وأكد مجلس الشيوخ، ترشيح باريت بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا، متماشيا تماما مع الخطوط الحزبية، لملء المنصب الشاغر الذي تركته الراحلة روث بادر جينسبيرغ، أحد الأيقونات الليبرالية.



ومن المتوقع أن تؤدي باريت اليمين كقاضية في المحكمة العليا، في وقت لاحق من مساء الاثنين.

تعزز هذه الخطوة الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، والتي كانت تتمتع بفارق 5-4 حتى قبل وفاة جينسبيرغ، في سبتمبر/أيلول، وأصبحت الآن 6-3.

وتعد تلك الخطوة انتصارا سياسيا كبيرا للرئيس دونالد ترامب قبل 7 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.

وسعى ترامب لتسريع تأكيد باريت لأنه يشعر أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني قد تبت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

وهو ما يعارضه الديمقراطيون، بحجة أن الفائز في الانتخابات هو من يحق له اختيار المرشح لملأ المنصب الشاغر.