الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يقاطعون التصويت على تعيين قاضية المحكمة العليا

ونقلت رويترز عن مساعد عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ إن الديمقراطيين باللجنة القضائية التابعة للمجلس سيقاطعون التصويت المزمع إجراؤه غدا الخميس على تعيين آمي كوني باريت لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا.

ويحتج الديمقراطيون على اختيار الرئيس دونالد ترامب لباريت بعد وفاة القاضية روث جينسبرغ منتصف سبتمبر/ أيلول ويقولون إنه كان عليه الانتظار لحين طهور نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسارع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل بطرح اسم باريت على المجلس للتصويت أملا في الموافقة على اختيارها لتشغل مقعدها بالمحكمة العليا قبل الثالث من نوفمبر.

في سياق متصل، احتشد الآلاف أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن، يوم السبت الماضي لتأبين القاضية الراحلة روث بادر غينسبرغ واحتجاجا على مسارعة الرئيس دونالد ترامب لاختيار إيمي كوني باريت خلفا لها.

وسار المتظاهرون في وسط مدينة واشنطن صوب درج المحكمة العليا، ومن المقرر خروج مئات المسيرات والمظاهرات باتجاه مجالس البلديات والمتنزهات والنصب التذكارية في أنحاء البلاد.