استطلاع رأي رسمي: ربع الإسرائيليين يثقون في قدرة الحكومة على مواجهة كورونا

كشف استطلاع جديد للرأي أن 24% من الإسرائيليين يثقون في قدرة سلطات بلادهم على مواجهة فيروس كورونا.

وأجرى الاستطلاع قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، قناة "كان" الرسمية.

ويتضح أن 21% فقط من الإسرائيليين يفهمون الإرشادات الصادرة عن الحكومة بشأن كورونا.

وقال 38% من الإسرائيليين أنهم يشعرون بـ "حالة طوارئ وطنية" بينما قال 65% إنهم يخشون الإصابة بكورونا.

يشار إلى أنه في بداية أزمة كورونا، قال نحو 70% من المواطنين إن الإرشادات التي نشرها المسؤولون بشأن كورونا واضحة ومفهومة.

وكان مستوى الثقة في سلطات الدولة خلال الإغلاق الأول في أبريل/نيسان الماضي أعلى بكثير مما هو عليه الآن، إذ قال وقتها نحو 60% من الإسرائيليين إنهم يثقون في السلطات للتعامل مع الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 780 شخصا أصيبوا بكورونا أمس الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالي من أصيبوا بالوباء إلى 311 ألفا و149 من بينهم 2452 حالة وفاة.

وشهدت إسرائيل إغلاقا مشددا ثانيا للحد من تفشي الوباء بدأ في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وقررت الحكومة منذ نحو أسبوعين بدء الرفع التدريجي له.