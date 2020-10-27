انقلاب قارب يقل 20 مهاجرا شمال فرنسا

كشف رجال إطفاء فرنسيون، اليوم الثلاثاء، عن فقد ثلاثة أشخاص على الأقل، بعد انقلاب قارب يقل نحو 20 مهاجرا قبالة ساحل لون بلاج بالقرب من دونكيرك في شمال فرنسا، مشيرين إلى أن عملية بحث جارية عن المفقودين.

وأنقذت السلطات المعنية 15 آخرين بينهم 8 يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم واثنان من مشكلات في القلب، بحسب "رويترز".

ووصلت أطقم الطوارئ والأطقم الطبية ومروحية تابعة للبحرية الفرنسية إلى مكان الحادث.

وحاول عدة آلاف من المهاجرين عبور القنال الإنجليزي هذا العام، ودفعوا في كثير من الأحيان أموالا للمهربين لمساعدتهم في اجتياز أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في قوارب مطاطية مكتظة.

وضغطت بريطانيا مرارا على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لفعل المزيد في سبيل منع المهاجرين من مغادرة فرنسا.