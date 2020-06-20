إيران تعلق على اختبار البحرية الفرنسية صاروخا نوويا عابرا للقارات

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن قلقلها من اختبار البحرية الفرنسية صاروخا عابرا للقارات قادرا على حمل رؤوس نووية.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن "اختبار البحرية الفرنسية للصاروخ هو انتهاك للمادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، ولا يتوافق مع تعهد باريس بنزع السلاح النووي".

وأضاف أن "الخارجية الإيرانية تشعر بالقلق من التجربة الصاروخية الفرنسية وتدعو باريس إلى العمل بتعهداتها الدولية في مجال نزع السلاح النووي".

وأشار إلى أن "الأسلحة النووية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين واختبارها أو تحديثها يضعف معاهدة الحد من الانتشار التي تعتبر حجر أساس لنزع السلاح النووي".

يذكر أن فرنسا دانت في فبراير/شباط الماضي إطلاق إيران صاروخا حمل قمرا صناعيا، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تمت باستخدام تكنولوجيات تستعمل في صواريخ باليستية.