يريفان تنفي بيان باكو بشأن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأرمينية على مدينة باردا

وكتبت ستيبانيان على فيسبوك: "بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن القوات المسلحة الأرمينية قصفت مدينة باردا باستخدام راجمة اللهب "سميرتش" هو بلا أساس وكاذب".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مدينة باردا، الواقعة بالقرب من منطقة الحرب في قره باغ، من راجمة اللهب "سميرتش"، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي. وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.