إعلام: كوشنر يقول في تسجيل صوتي كلاما صادما بشأن تعامل ترامب مع كورونا

أذاعت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقطعا صوتيا منسوبا لجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، يتحدث فيه عن الرئيس الأمريكي.

وفي المقطع الذي بثته الشبكة في أحد برامجها الإخبارية يُسمع كوشنر وهو يقول إن: ترامب استعاد البلاد من الأطباء والعلماء الذين يقدمون له المشورة بشأن جائحة كوفيد 19، مؤكدا أن ترامب صار يتولى المسؤولية وليس الأطباء.

وأشارت المحطة التلفزيونية إلى أن كوشنر كان يتحدث في المقطع إلى الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وكثيرا ما اشتبك الرئيس ترامب مع الطبيب أنطوني فاوتشي عضو لجنة مواجهة أزمة وباء كورونا في البيت الأبيض، حول أفضل السبل للتعامل مع جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقبل نحو أسبوع وصف ترامب، فاوتشي، بأنه "كارثة"، قائلا إنه لو أخذ بنصيحته لكان هناك أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وفي مكالمة هاتفية مع أعضاء حملته الانتخابية، قال ترامب إن "الناس سئموا من فاوتشي ومن كل هؤلاء الأغبياء".

وأشار ترامب إلى أنه يرغب في إقالته، لكنه يخشى من رد الفعل السلبي إعلاميا.